Помощник губернатора Югры написал заявление на увольнение после скандала

Помощник губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Натальи Комаровой Михаила Слинкина написал заявление на увольнение. Об этом заявил сам господин Слинкин у себя в социальных сетях. По данным местных СМИ, это произошло после подозрения помощника в мошенничестве с выплатами по поддержке «Общественного совета Югры» во время пандемии.

«С понедельника я больше не работаю помощником Натальи Владимировны Комаровой. Это единственно верное решение сейчас, пока ведутся разбирательства. Не понимаю суть претензий в мой адрес, но иду на такой шаг, потому как не могу дискредитировать своего руководителя», — написал Михаил Слинкин. Он добавил, что сейчас ему поступает много звонков от журналистов, поэтому решил озвучить свою позицию публично.

«Общественная организация "Олимпийский совет Югры", в которой я являюсь руководителем, получила в 2020 году, в период пандемии финансовую поддержку от Фонда гражданских инициатив», — сообщил господин Слинкин. При этом он не исключил «факта нарушения финансовой дисциплины при составлении документов, их оформлении и составлении отчетов о полученных средствах». Михаил Слинкин также подтвердил, что все обстоятельства сейчас выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в конце января Наталья Комарова частично изменила персональный состав окружного правительства.

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