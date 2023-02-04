Свердловский омбудсмен Мерзлякова встретилась с матерью, обвиняемой в убийстве троих детей

Уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила женский следственный изолятор и встретилась с матерью Анастасией Петровой, обвиняемой в убийстве троих своих детей. «Она обычно восприняла меня. Может быть, умеет держаться. Она меня не приняла за того человека, перед которым должна каяться, не каялась она. Спокойно отвечала на все вопросы, которые я ей задавала», — цитирует портал E1 госпожу Мерзлякову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Свердловский омбудсмен добавила, что у обвиняемой нет замечаний к условиям содержания. Во врем встречи она вела себя тихо и спокойно.

Напомним, тела детей с признаками удушения были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский») в коне декабря прошлого года. По версии следствия, их убила собственная мать Анастасия Петрова. По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники, женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». В записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

Ленинский райсуд вынес меру пресечения и взял женщину под стражу на два месяца до 26 февраля. В разговоре с адвокатом Петрова частично признала свою вину и объяснила свой поступок воздействием синтетических веществ. Вещества, по ее словам, она употребляла не сама, ей подливал их муж. Он проходит по данному делу в качестве свидетеля.

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