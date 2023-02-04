В Свердловской области похолодает до -25 градусов

В Свердловской области в воскресенье ночью температура опустится до -25°, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 4 февраля, в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Температура днем составит -3°...-8°. Ветер южный, юго-западный — 1-6 м/с. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура -3°...-5°, ветер южный — 1-6 м/с.

В воскресенье, 5 февраля, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью составит -15°...-20°, в горах и низинах до -25°. Днем будет -5°...-10°. Ветер будет слабым. В уральской столице также будет переменная облачность. Температура ночью опустится -16°...-18°. Днем температура будет составлять -6°...-8°. Ветер неустойчивый, слабый.

В понедельник, 6 февраля, в Свердловской области будет переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью составит -15°...-20°, в горах до -25°. Днем — -7°...-12°. Ветер неустойчивый. В Екатеринбурге ночью будет -16°...-18°, днем — -8°...-10°, ветер — слабый.

Напомним, с 3 по 7 февраля в Свердловской области действует предупреждение о смоге.

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