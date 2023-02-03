Суд в Москве продлил арест журналистке Баязитовой по делу о вымогательстве

Кузьминский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналистке Александре Баязитовой. Ее обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова, свою вину журналистка отрицает. Срок ареста продлен до 7 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Александра Баязитова является журналисткой Life.ru, а также администратором Telegram-канала «Адские бабки». Другими фигурантами дела проходят медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова. Их обвиняют в вымогательстве за непубликацию негативной информации в Telegram-каналах (ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в особо крупном размере).

Фигурантки дела были заключены под стражу в августе 2022 года, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Суд не поверил в коммерческую сделку».

Мария Федотова