«Гигант» идет в суд

Avito в лице головной компании подал иск к главе и к совладельцу ООО «Гигант», в котором сам сервис объявлений владеет 33,8%. В 2020 году, приобретая долю в «Гиганте», предоставляющем сервис поиска временного персонала, в Avito рассчитывали на рост бизнеса, но пока что у «Гиганта» растут убытки. Avito (а также два миноритария «Гиганта») обвиняет в этом топ-менеджмент компании, ее гендиректор все претензии отвергает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «КЕХ еКоммерц» (головное юрлицо компании Avito) пытается через суд взыскать 168,8 млн руб. с гендиректора сервиса GigAnt (ООО «Гигант») Дениса Решанова и совладельца компании Михаила Вальковского. Соответствующее заявление “Ъ” обнаружил в картотеке дел арбитражного суда. Заявление было подано 26 января в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, оно пока не принято к рассмотрению. Согласно исковому заявлению (копия есть у “Ъ”), истцами по делу кроме «КЕХ еКоммерц» выступают миноритарии GigAnt Михаил Кучмент (6,45%) и Петр Демченков (3,41%).

GigAnt — рекрутинговый сервис для найма временных работников, в том числе курьеров. В 2020 году Avito выкупила 25% компании, по словам источников “Ъ”, в обмен на инвестиции в 500 млн руб. В 2021 году, по данным Kartoteka.ru, холдинг увеличил долю в ООО «Гигант» до 33,8%. 54,6% сервиса владеет Михаил Вальковский.

По мнению истцов, GigAnt заключал не согласованные с советом директоров сделки, в том числе на разработку IT-продуктов, с подрядчиками, которые якобы аффилированы с ответчиками. Кроме того, ответчики якобы тратили средства компании в личных целях. В результате этих действий Дениса Решанова как гендиректора и Михаила Вальковского как контролирующего акционера, считают истцы, ООО «Гигант» получило 168 млн руб. убытков, которые и обозначены в качестве искового требования.

Приобретая долю в GigAnt в 2020 году, в Avito рассчитывали на то, что «простой и технологичный сервис» позволит решить проблему организации «поиска быстрой подработки» и «в ближайшие пять лет будет построен бизнес, сравнимый с текущим бизнесом "Авито Работа"» (см. “Ъ” от 21 декабря 2020 года). Сейчас сегмент подбора временного персонала растет взрывными темпами, указывает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, особенно в сфере доставки «последняя миля» и сборки заказов в торговых объектах. В конце 2021 года появились несколько похожих на GigAnt сервисов, в которые инвестировали крупные игроки, вспоминает господин Бурмистров: Wibedo — финалист акселератора Сбербанка и Startups 500. HH.ru и Ventra сначала запустили совместный проект, а потом HH.ru инвестировал $5 млн в Youdo. «Позже Ventra выпустила продукт Ventra Go и привлекла 700 млн руб. от ВТБ за долю 23%. Сервис MyGig привлек 120 млн руб. инвестиций от МТС»,— напоминает эксперт.

Что же касается GigAnt, то, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2020 года выручка компании составила 188 млн руб., чистый убыток — 9 млн руб., по итогам 2021 года выручка увеличилась до 670 млн руб., а убыток — до 189,4 млн руб. Данных за 2022 год нет.

В Avito “Ъ” заявили, что постоянно проводят аудит активов, которые относятся к их инвестиционному портфелю. «Конечно, крайне редко, но бывает, что некоторые модели не отвечают заявленным параметрам, прогнозам и эффективности, в результате чего могут быть признаны ошибкой. Данный кейс — это именно такая ошибка, отягощенная нарушением финансовой дисциплины»,— сказал “Ъ” представитель «Авито».

По словам Дениса Решанова, все сделки, которые указаны в иске, были согласованы с советом директоров и обоснованы рабочими задачами, как и траты. «У меня сложилось впечатление, что этим иском менеджеры Avito хотят прикрыть собственные недоработки. Нам легко будет доказать в суде необоснованность претензий»,— уверен господин Решанов.

Для взыскания убытков истцу придется доказать и сам причиненный вред, и то, что менеджмент компании действовал с целью его причинения, указывает юрист Forward Legal Олесь Груздев.

Валерия Лебедева