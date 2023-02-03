Минюст объявил иноагентами блогера Соболева и авторов «Лета в пионерском галстуке»

Минюст присвоил статус иностранных агентов пяти людям, среди них видеоблогер Николай Соболев (блог SOBOLEV на YouTube). Список размещен на сайте ведомства. Также статус иностранного агента получили ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец, авторы романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елена Прокашева и Екатерина Дудко, политолог Павел Мезерин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Соболев

Фото: vk.com / sobolevbro Николай Соболев

Фото: vk.com / sobolevbro

Минюст приводит следующие основания для признания упомянутых лиц иноагентами:

Павел Мезерин организовывал иностранные публичные мероприятия и участвовал в них, выступал с призывами к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России;

Николай Соболев высказывался против специальной военной операции, выступал в поддержку Украины, распространял материалы, созданные иностранными агентами;

Александр Макашенец высказывался против специальной военной операции, распространял материалы иностранных агентов, а также негативную информацию о деятельности Минобороны РФ, продвигал санкционные списки в отношении граждан России;

Екатерина Дудко распространяла материалы иностранных агентов, получала поддержку от иностранных источников, пропагандировала ЛГБТ-отношения;

Елена Прокашева распространяла материалы иностранных агентов, пропагандировала ЛГБТ-отношения, а также получала поддержку от иностранных источников.

YouTube-канал «Популярная политика» был запущен в феврале 2022 года командой Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован). В книге «Лето в пионерском галстуке» и ее продолжении «О чем молчит ласточка» рассказывается про отношения пионера и вожатого в советском детском лагере. В декабре 2022 года депутаты посчитали, что в произведениях содержится пропаганда ЛГБТ.

В Telegram-канале «Соболев Live» Николай Соболев прокомментировал решение Минюста. Он заявил, что планирует оставаться в России и продолжать свою деятельность внутри страны. Видеоблогер отрицает получение средств или поддержки от иностранных лиц.

Лусине Баласян