Двух врачей в Петербурге задержали по делу о торговле младенцами

В Санкт-Петербурге задержали двух врачей одного из медицинских центров. Их заподозрили в торговле младенцами, рожденных суррогатными матерями, сообщили 3 февраля в пресс-службе СК РФ по городу.

Задержанными оказались 37-летняя акушер-гинеколог и 44-летний главврач, которая является гендиректором центра. Как следует из материалов дела, в 2019 году они заключили договор с иностранцем, желающим стать родителем. Донорское агентство подобрало ему двух женщин, которые родили летом 2020 года девочку и мальчика. Один ребенок скончался от болезни, пока был с няней в Петербурге, а второго генетический отец увез за рубеж. Обвинение женщинам не предъявили.

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