За месяц производство машин в Свердловской области выросло на 350%

В Свердловской области индекс производства машин и оборудования в декабре 2022 года составил 451,1% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Свердловскстата. В целом за январь-декабрь 2022 года рост по данному сегменту составил 23% относительно аналогичного периода 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, к концу 2022 года только «Синара – Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») произвела и реализовала 140 вагонов электропоездов, 118 электровозов, 49 маневровых тепловозов, 708 единиц путевой техники, проведено обслуживание и ремонт 330 единиц локомотивов.

Кроме того, с ноября по декабрь в Свердловской области на 140% увеличилось производство мебели. Индекс промышленного производства региона в январе-декабре 2022 года составил 99,3%. В обрабатывающих производствах снижение составило 0,9%, в добыче полезных ископаемых — 1,5%.

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Диана Сунагатуллина