«Синара – Транспортные машины» планирует в 2023 году увеличить выручку с 96,4 до 122 млрд рублей

Холдинг «Синара – Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара»») в 2022 году заработал 96,4 млрд руб., говорится в сообщении СТМ. Это на 8% выше выручки предыдущего года. По ожиданиям компании, за 2023 год выручка может вырасти до 122 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Наши планы на 2023 год предполагают рост, который СТМ прогнозируют в связи с завершением фазы адаптации и трансформации, успешно пройденной холдингом в непростом 2022 году, достигнутой стабилизацией и новыми возможностями для развития»,— пояснил генеральный директор СТМ Виктор Леш.

По предварительным данным, к концу 2022 года СТМ произвела и реализовала 140 вагонов электропоездов, 118 электровозов, 49 маневровых тепловозов, 708 единиц путевой техники, проведено обслуживание и ремонт 330 единиц локомотивов.



В 2022 году было освоено производство новых видов техники: снегоуборочного поезда ПСС-2П, колесных пар с кассетными подшипниками для вагонов-модулей МТСО-2. Кроме того, впервые проведен средний ремонт маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ, презентован новый электровоз 3ЭС8 с асинхронным тяговым приводом отечественного производства.

Чистая сумма долга выросла до 25,8 млрд руб. (рост на 3,5%). В 2022 году СТМ разместил третий выпуск облигаций объемом 10 млрд руб. на пять лет. Привлеченные средства направлены на замещение краткосрочных и дорогостоящих кредитов.

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» образован в 2007 году. Объединяет такие предприятия транспортного машиностроения, как «Уральские локомотивы», «Калугапутьмаш», Людиновский тепловозостроительный завод и другие. Группа «Синара» — крупная диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Среди приоритетных направлений — машиностроение, девелопмент, финансы, инвестиции, сельское хозяйство, туризм. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Елена Медведева