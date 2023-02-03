В 2022 году «Россети Тюмень» организовали практику для 700 студентов

Порядка 700 студентов из Тюменского макрорегиона, а также Омской, Томской, Свердловской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга в 2022 году прошли производственную практику в «Россети Тюмень». Их курировали наставники из числа отраслевых экспертов. По итогам стажировки 17 молодых специалистов были трудоустроены в энергокомпанию.



В ходе практики будущие энергетики познакомились с технологическими процессами «Россети Тюмень», бизнес-процессами, интегрированной системой менеджмента и корпоративной культурой компании, концепцией нулевого травматизма и системой охраны труда. Полученные теоретические знания они закрепили в режиме реальной рабочей деятельности.

Как отметил заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков, кадровый капитал является одним из ключевых факторов конкурентоспособности энергокомпании.

«Работа с молодежью – это инвестиции в будущее. «Россети Тюмень» поддерживают ребят, решивших связать свою судьбу с энергетикой, на каждом жизненном этапе: от энергоклассов в школьной программе до социальных программ и системы карьерного лифта для штатных работников. Мы постоянно стремимся к расширению и совершенствованию методов взаимодействия с будущими энергетиками и молодыми специалистами. Неизменным остается только фокус кадровой политики – системное и непрерывное развитие профессиональных компетенций и талантов», – рассказал Исламбек Казбеков.

Отметим, что «Россети Тюмень» являются учредителем энергогруппы и 2 базовых кафедр для студентов, а также 4 энергоклассов для школьников в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области. Для подготовки кадров в сфере электроэнергетики компанией заключены 24 соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования.