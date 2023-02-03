В Прикамье суд снова оправдал подсудимую по делу о гибели женщины при нападении собак

Ленинский райсуд Перми повторно рассмотрел уголовное дело в отношении начальника отдела городской среды, природопользования и организационной работы городского управления экологии и природопользования Ольги Муравьевой. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По версии следствия и прокуратуры, в результате бездействия госпожи Муравьевой в Мотовилихинском районе возникла критическая ситуация с численностью безнадзорных собак. Это привело к тому, что в марте 2020 года животные загрызли насмерть местную жительницу. Предварительным следствием по делу занимались следственные органы ГСУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Сама Ольга Муравьева вину категорически отрицала, поскольку вопросы контроля за безнадзорными животными не входили в ее должностные обязанности. Кроме того, подсудимая и ее защитник отмечали, что следствием не доказано, что животные были именно безнадзорными, а не находящимися на самовыгуле.

Осенью 2021 года Ленинский райсуд оправдал госпожу Муравьеву в связи с отсутствием состава преступления. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом общей юрисдикции. В результате дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Перми. В ходе прений сторона гособвинения предлагала приговорить Ольгу Муравьеву к трем годам колонии-поселения. Сама госпожа Муравьева категорически отрицала вину.