Кремль прокомментировал создание Украиной штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная операция продолжается, потому что Донбасс пока полностью не защищен от угроз. При этом, по его словам, безопасность Крыма обеспечена. Так господин Песков прокомментировал информацию о формировании на Украине подразделений, которые должны пойти на штурм Крыма, Донецка и Луганска.

«Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать»,— сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что «безопасность Крыма обеспечена надежно».

Сегодня, 3 февраля, врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил о формировании штурмовых бригад. В них войдут полицейские, военные и пограничники с большим боевым опытом. Бригады будут задействованы в операциях по возращению Крыма и Донбасса под контроль Украины.

«Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация — исключительно добровольцы. Никаких тыловых заданий. Только высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Что происходит на 345-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко