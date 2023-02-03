Расширяя горизонты благотворительной поддержки

В Благотворительном фонде «Металлург» подведены итоги реализации в 2022 году программы стратегического развития этой некоммерческой благотворительной организации.



Стратегия развития БФ «Металлург» отражает социальные приоритеты основного благотворителя фонда – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В её основе лежат актуальные запросы и потребности общества, а в фокусе внимание – повышение качества заботы об уязвимых категориях граждан и помощь им.

В 2022-м году фонд не только подтвердил свое присутствие в реестре исполнителей общественно полезных услуг Минюста России, но и расширил спектр услуг, соответствующих общественно полезным целям.

С начала 2022 года в структуре БФ «Металлург» функционирует новое подразделение – отдел развития и проектирования (проектный фандрайзинг), целью которого является повышение эффективности благотворительной деятельности посредством разработки и реализации новых социальных проектов, привлечения и распределения необходимых для этого ресурсов - финансовых, материальных, человеческих и информационных. Благодаря этому БФ «Металлург» стал развиваться в новых направлениях, а его деятельность охватила большее число жителей города. Были организованы и проведены различные массовые праздничные мероприятия, привлекаются новые благотворители.

В 2022 году Благотворительный фонд «Металлург» внедрил три новых корпоративных проекта («Доступный спорт – здоровое поколение; «Молодежь – лидер перемен»; «Ждем домой!»). В стадии реализации находятся три проекта, ставшие победителями конкурсов на получение грантов:

«Наравне со всеми: адаптивная физическая культура и спорт для детей с ментальными особенностями развития». Проект осуществляется при поддержке гранта Губернатора Челябинской области;

«Спорт наравне со всеми!». Проект осуществляется при поддержке Благотворительного фонда CSS;

«Территория добра: помощь людям, прибывшим с Донбасса и Украины» (Реализуется при поддержке Фонда президентских грантов).

Завершена реализация проекта «Сохрани свое здоровье!», который стал победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии Министерства социальных отношений Челябинской области. Проект был осуществлен на базе Центра медико-социальной защиты БФ «Металлург».

В 2022 году в полном объеме продолжилась реализация согласованных с предприятиями–благотворителями долгосрочных корпоративных благотворительных программ «Забота», «Луч надежды», «XXI век – детям Южного Урала», «Спорт», «Поддержка НКО». Сегодня при их реализации используются новые формы работы – электронное расписание занятий и консультаций, электронная запись на прием для участников благотворительных программ, онлайн консультирование в групповых и индивидуальных чатах с использованием мессенджеров (Viber, WhatsApp) и социальной сети «ВКонтакте», предоставление подарочных карт и сертификатов.

Помимо этого, в 2022 году были запущены платежные системы по сбору пожертвований. На обновленном сайте был налажен сервис приема быстрых платежей и отправки пожертвований с помощью смс-сообщений.

Целевые группы, которым постоянно помогает БФ «Металлург» – это уязвимые люди старшего возраста, семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети с особенностями развития. Среди социально-значимых направлений деятельности фонда, помощь особенным детям занимает одно из важнейших направлений, и запуск новых инвестиционных проектов напрямую связан с этой категорией.

В связи с повышенным запросом Благотворительный фонд «Металлург» планирует открыть АНО «Центр помощи детям с ментальными особенностями развития.

Как показывает опыт работы, за последние годы выросло число граждан, ограниченных в способности к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе по заселению в дом «Ветеран». В программе стратегического развития в качестве нового инвестиционного проекта запланировано создание отделения паллиативной помощи. В 2022-м году за счет средств ПАО «ММК» отремонтированы и оборудованы для паллиативных граждан две квартиры в специализированном доме «Ветеран», на 2023 год запланирован ремонт еще четырёх квартир.

Одно из важных нововведений в деятельности фонда - взаимодействие с НКО и общественными объединениями Магнитогорска. В прошлом году БФ «Металлург» организовал конкурс социальных проектов «Сплав добра и дела» по выявлению и поддержке местных инициатив, предлагающих решение актуальных социальных проблем города. Конкурс проводился при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ЧОО «Российский детский фонд». Общий объем грантового конкурса в 2022 г. составил 3 млн рублей. По решению Координационного комитета победителями стали 6 проектов НКО и 7 проектов физических лиц.

Впервые на базе Благотворительного фонда «Металлург» создан муниципальный Ресурсный центр, где осуществляются консультации физических лиц и сотрудников некоммерческих организаций по вопросам подготовки грантовых заявок; реализуется информационная поддержка деятельности НКО; проводится обучение представителей девяти некоммерческих организаций по программе «Социальное проектирование».

С целью повышения уровня доверия к фонду и его узнаваемости в 2022 г. по результатам 2021 года был подготовлен публичный годовой отчет, который был удостоен наивысшего рейтинга — «пять звезд» в конкурсе годовых отчетов среди благотворительных и социальных НКО, организованном «РАЭКС-Аналитика».

В течение года фонд принимал участие в конкурсах среди НКО. В рейтинге корпоративных и частных благотворительных некоммерческих организаций 2022 года, организованном «RAEX» БФ «Металлург» занял 8 место из 203 организаций. Так же по результатам 2021-го года, согласно проведенному в 2022-м году рэнкингу благотворительных организаций России, БФ «Металлург» вошел в топ-10 крупнейших благотворительных организаций и топ-10 организаций в сфере «Детство», получив максимальные 4 звезды.

По итогам реализации благотворительных программ в 2022-м году был проведен анкетный опрос среди благополучателей фонда с целью оценки степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг с охватом 900 респондентов - участников всех благотворительных программ, реализуемых фондом «Металлург». По результатам опроса абсолютное большинство (92,3 %) респондентов полностью удовлетворены действующими программами БФ «Металлург», что свидетельствует о наличии у фонда системного подхода, позволяющего добиваться устойчивых изменений, направленных на реализацию новых возможностей, нахождение и решение актуальных социальных проблем.