В ННГУ хотят переделать «Аквариум» в культурно-выставочный центр

Архитектурная студия MISH подготовила концепцию по реконструкции бывшего кафе «Аквариум» на Большой Покровской в культурно-выставочный центр. Работа была сделана по заказу ННГУ (объект находится на территории университета в ограде его корпуса). В проекте была предложена стеклянная галерея, где расположится лекторий для студентов. Сзади к галерее предложено пристроить светлое трехуровневое здание с использованием белых ламелей, чтобы оно гармонировало с соседним зданием ННГУ.

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В культурно-выставочном центре также планируется разместить постоянную и временные экспозиции научного музея, библиотеку, коворкинги, переговорную и офисные помещения. Предполагается, что вуз также будет использовать это строение в работе недавно открытой Высшей школе искусств и дизайна, а также устраивать совместные культурные мероприятия с «Арсеналом». Также предложено благоустроить сквер перед корпусом ННГУ на главной городской улице.

На областном архитектурном совете мнения по поводу концепции бывшего «Аквариума» разошлись: одни эксперты назвали ее интересной и философской работой, другие посчитали, что утеряна «идеология паркового павильона» и вуз зря выбросит деньги на модное строение, хотя мода всегда изменчива.

Иван Сергеев