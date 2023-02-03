Компании воздерживаются от стрит-ритейла

Пустующие площади и высокие арендные ставки — российский бизнес не торопится занимать локации на самых дорогих улицах Москвы. Таковыми, по данным компании NF Group, остаются Кузнецкий Мост, Никольская улица и Патриаршие пруды. Как говорят собеседники “Ъ FM”, некоторые зарубежные бренды пока не расторгают договоры в надежде на возвращение, а российским маркам привычнее формат магазинов в торговых центрах. Что происходит на рынке столичного стрит-ритейла? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Исход зарубежных брендов из России начался около года назад, тогда было много прогнозов, что пустующие площади в центре быстро займут российские марки. Однако вакантных локаций больше не стало, их количество, по словам собеседников “Ъ FM”, сейчас на уровне прошлого года. Так, ресейл-проекту Ex-bags пришлось долго искать помещение для первого бутика. Запуск планировался еще до ухода иностранных игроков, в итоге российская компания улучшения условий не почувствовала, рассказала ее основательница Арина Иванец:

«Наше развитие и появление возможности для создания бутика совпали с моментом, когда бренды стали стремительно закрывать свои офлайн-магазины. В некоторой степени это стало драйвером роста для нашей компании. Однако стоимость аренды не снижалась, и мы, естественно, столкнулись с классическими проблемами — долгий поиск хорошей локации, отсутствие подходящих помещений и высокие арендные ставки».

Арендные ставки в центре остаются высокими. Собеседники “Ъ FM” оценивают среднюю стоимость найма помещения в 100 кв. м на Патриарших в 170 тыс. руб. за метр. По данным NF Group, верхняя планка в прошлом году дошла до 215 тыс. руб. Кроме того, для российских марок такой формат в новинку, отметила эксперт по торговой недвижимости, автор Telegram-канала SavА FM Анна Савенко:

«Россия в связи с климатическими особенностями и покупательскими привычками — это все-таки страна торговых центров. Стрит-ритейл идет как некое дополнение. У многих компаний даже нет ни одного магазина в подобном формате и практики такой работы. Поэтому сейчас будем наблюдать, выйдут ли они в этот сегмент. Так что говорить о том, что есть какой-то спрос или ситуация изменилась, думаю, пока преждевременно».

Между тем зарубежные компании ведут себя по-разному. Massimo Dutti, например, продала флагманский особняк на Кузнецком мосту. Nike освободил помещение на той же улице прошлой весной. Однако далеко не все иностранные игроки торопятся расторгать контракты с арендодателями, подчеркнула Анна Савенко:

«Нет какого-то общего определения того, что происходит. Я бы разделила это на три группы. Первая — это те сценарии, когда расторгнуты контракты и ищется новый арендатор. Вторая — когда он уже найден. Третья — это все-таки пауза и ожидание дальнейшего развития в зависимости от политической и экономической ситуации».

Большую долю в стрит-ритейле Патриарших традиционно занимает общепит. Ротация в прошлом году происходила, но не активнее, чем в 2021-м или в 2020-м годах. В частности, владелец винного бара Arch 1908 Алексей Фабристов не ожидает, что в этом году тренд сильно изменится: «Многие заведения, которые открылись в 2022 году, планировались к открытию еще в 2021-м. Об арендных ставках договаривались наверняка еще тогда. Какие-то новые игроки действительно появились на рынке, но я не думаю, что это разительно отличается от того, что было годом или двумя ранее.

Думаю, что сейчас с учетом не очень стабильной ситуации будет открываться меньше компаний, и поэтому арендные ставки, скорее всего, тоже будут если и расти, то не катастрофически сильно».

В целом стрит-ритейл остается, пожалуй, островком стабильности наряду с региональными торговыми центрами. По крайней мере, интерес со стороны инвесторов к ним не снижается. А вот будущее крупнейших ТЦ площадью более 80 тыс. кв. м не вселяет надежды. По данным компании Focus Technologies, которые приводил “Ъ”, их посещаемость в прошлом году упала на четверть по сравнению с 2021-м.

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Иван Корякин