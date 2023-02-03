Застройщики сочинского коттеджного поселка, уничтоженного оползнем, предстанут перед судом

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывших собственников земли под коттеджным поселком в селе Сергей-Поле города Сочи. По данным следствия, они продали эти участки вместе с коттеджами, при этом скрыли тот факт, что в этом месте возможны оползни. Ущерб, нанесенный покупателям, составил более 132 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех мужчин в возрасте от 35 до 46 лет по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Как сообщили в ГУ МВД по краю, в 2019 году обвиняемые купили четыре земельных участка, расположенные в селе Сергей-Поле, общей площадью 9855 кв. м. Впоследствии они разделили землю на 22 участка, на которых планировали построить коттеджи. В результате инженерных изысканий было выяснено, что на данных участках возможны оползни, из-за чего возникла необходимость проведения дополнительных работ.

Обвиняемые технический отчет инженеров проигнорировали и продали участки с недостроенными домами. «При этом в СМИ в качестве рекламы обвиняемые разместили ложные сведения о реализации жилых домов, находящихся в коттеджном поселке. Решив упростить процедуру оформления документов, злоумышленники предоставили в мэрию Сочи уведомления о планируемом возведении объектов индивидуального жилищного строительства»,— уточнили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По данным следствия, ущерб, нанесенный 15 покупателям участков, составил 132 млн руб.

В начале октября 2021 года оползень привел к разрушению дороги и повреждению 20 жилых домов в поселке Сергей-Поле. Коттеджи вместе с фундаментом сместились по ходу его движения. Из пострадавших домов восемь были заселены.

Позднее глава Сочи Алексей Копайгородский предложил изменить федеральное законодательство, чтобы обязать застройщиков проводить геологоразведочные работы при возведении не только многоквартирных, но и частных домов.

Андрей Ульченко

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