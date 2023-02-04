30-этажнную гостиницу в центре Екатеринбурга планируют построить к 2028 году

Административно-гостиничный комплекс «Радиус-2» в центре Екатеринбурга планируют построить в течение пяти лет. Как указано на сайте администрации города, освоить территорию в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера хотят с 2025 по 2028 годы.

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На территории планируют разместить гостиницу на 395 номеров с подземным паркингом вместимостью 39 машиномест. Гостиница будет рассчитана на 500 проживающих, работать в ней будут 50 человек. Общая площадь 30-этажного здания составит 26,5 тыс. кв. м. Подъезд к проектируемому объекту планируется осуществлять с ул. Малышева. Ранее на ул. Малышева, 38б было снесено здание, на его месте организуют въезд-выезд. Напомним, заказчиком проекта выступала компания «Регент», принадлежащая Александру Трунтаеву (деловой партнер известного хоккеиста Павла Дацюка).

Сейчас проект проходит общественные обсуждения. Они продлятся до 24 февраля. Оставлять предложения или замечания можно до 14 февраля.

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