Глава новосибирского минздрава связал высокую заболеваемость туберкулезом с наследием каторжан

Одной из причин высокой заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области может быть историческая — туда ссылали каторжан. Такое мнение высказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким»,— сказал господин Хальзов РБК.

Еще одна причина — климат Сибири, который относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному типу. Он влияет на здоровье человека и жизнестойкость микроорганизмов. Кроме того, в регионе наблюдается высокий процент пациентов с туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.

«Вирус иммунодефицита вызывает иммуносупрессию в организме человека, на фоне которой развивается масса патогенной флоры, в том числе возбудители туберкулеза»,— заявил глава Минздрава Новосибирской области.

По данным российского Минздрава, в период с 2010 по 2019 год показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился (в 1,9 раза) средними темпами снижения 5,7% в год. Эти данные подтверждает ВОЗ: по информации международной организации, в период 2010-х — 2020-х годов заболеваемость туберкулезом в РФ ежегодно снижалась на 6%.

Дарья Эрозбек