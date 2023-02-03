Полицейские задержали открывшего стрельбу в Ростове-на-Дону

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе возле торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону. Им оказался 50-летний мужчина из Азова, который ранее работал в торговом центре. У него изъяли охотничье оружие, из которого были произведены выстрелы.

В пресс-службе МВД уточнили, что задержать мужчину удалось «по горячим следам» в одной из гостиниц Ростова-на-Дону при содействии спецподразленения «Гром». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне, 2 февраля, неподалеку от «Золотого Вавилона» произошла стрельба. В результате вооруженного инцидента никто не пострадал. Стрелявшему мужчине удалось покинуть место происшествия на автомобиле до прибытия полицейских.

Милена Костерева