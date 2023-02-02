Неизвестный открыл стрельбу в Ростове-на-Дону, пострадавших нет

Возле торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону жители услышали стрельбу, сообщают местные СМИ. По предварительным данным МВД, пострадавших в результате вооруженного инцидента нет.

Как сообщает издание «161.RU» со ссылкой на правоохранительные органы, стрелявший покинул место происшествия на автомобиле Nissan X-Trail. В городе объявлены планы «Сирена» и «Перехват».

По информации местных Telegram-каналов, автомобилем управляет человек по имени Василий Уткин. Собеседник «161.RU» в силовых структурах считает, что в районе улиц Малиновского и Еременко (западная часть города) водитель Nissan X-Trail вел перестрелку с людьми, находившимися в другом автомобиле.

Андрей Сапожников