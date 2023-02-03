Hoff прогнозирует падение рынка мебели в 2023 году в России на 10-20%

Мебельный рынок в России в начале 2022 года оценивался в 600 млрд руб., в этом году он упадет на 10-20% и будет составлять от 500 до 550 млрд руб. Об этом сообщил управляющий директор сети Hoff Максим Генке. По его словам, рынок товаров для дома может сократиться до 250-270 млрд руб. по итогам 2023 года. В 2022 году он оценивался в 300 млрд руб.

В 2023 году, по мнению директора Hoff, из-за нестабильной экономической ситуации россияне чаще будут обращать внимание на цену. Клиенты, как и раньше, продолжат покупать в рассрочку. Во втором квартале прошлого года россияне временно перестали это делать, боясь, что не смогут оплатить доли, но сейчас ситуация стабилизировалась, отметил Максим Генке.

Цены на мебель и товары для дома стабилизируются или начнут падать. На падающем рынке поставщики борются за клиента и стараются не поднимать стоимость товаров, чтобы загрузить свои производства. Рост цен возможен только при значительной девальвации рубля, считает глава Hoff.

В 2023 году традиционно вырастет рынок онлайн-продаж. Каждый год он увеличивается как минимум на 25-30%. Все мебельные ритейлеры будут стремиться увеличить продажи в онлайн.

По мнению господина Генке, самая главная проблема для ритейлеров — это платежеспособность покупателей жилья. «Естественно, это влияет на рынок мебели и товаров для дома, потому что большая часть спроса формируется именно за счет покупки нового жилья. Если снизятся темпы строительства новой недвижимости, то это повлияет на огромные отрасли — товары для ремонта, мебель и товары для дома»,— заявил директор Hoff.

К концу 2022 года импорт иностранной продукции в Россию упал на 40%. «Ъ FM» выяснил, что локальные игроки начали наращивать производство, в итоге выпуск товаров из пластмассы вырос почти вдвое, корпусной и мягкой мебели — на треть, мягкой мебели — на четверть. При этом спрос на нее сейчас несравним с докризисными показателями.

Снизятся ли цены на продукцию российских компаний из-за ее профицита, читайте в материале «Ъ FM».