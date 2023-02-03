Суд отказал Росприроднадзору во взыскании 1,2 млн рублей с красноярского аэропорта

Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении иска Енисейского управления Росприроднадзора к ООО «Аэропорт Емельяново» (Красноярск).

Ведомство с июля 2022 года пыталось взыскать с аэропорта около 1,22 млн руб. вреда, причиненного реке Кача.

По данным пресс-службы суда, промплощадка аэропорта находится на учете управления Росприроднадзора как объект II категории, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, и водопользователем, сбрасываемым сточные воды в реку Кача. В иске ведомство сослалось на результаты плановой выездной проверки, выявившей превышение содержания загрязняющих веществ над допустимыми концентрациями в составе сточных вод.

Мотивировочная часть решения суда еще не опубликована.

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Дарья Решетникова