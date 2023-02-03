По подозрению в коррупции задержан глава кузбасского управления Роспотребнадзора

В Кемерове задержан начальник регионального управления Роспотребнадзора Евгений Окс, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС. В правоохранительных органах не комментируют эту информацию. В приемной управления Роспотребнадзора «Ъ-Сибирь» заявили, что Евгения Окса нет на месте.

Евгений Окс в 1987 году окончил медико-профилактический факультет Кемеровского государственного медицинского института. С 1987-го по 1992 год он работал врачом по гигиене труда Кемеровской областной санэпидстанции, с 1992-го по 2005 год — заведующим отделением гигиены и физиологии труда, заместителем главного врача Центра Госсанэпиднадзора в Кемеровской области. В 2005 году Евгений Ост занял пост заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора, а в 2012 году возглавил его.

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Илья Николаев