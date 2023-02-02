Суд в Петрозаводске оштрафовал Эмилию Слабунову на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации армии

Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тыс. руб. главу фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии Эмилию Слабунову по статье о дискредитации армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). В пресс-службе партии уточняют, что «дискредитация» состояла в озвученном на заседании предложении тратить бюджетные средства на детское образование, а не на боевые действия на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмилия Слабунова

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Эмилия Слабунова

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Присутствовавший на заседании сотрудник полиции, дававший пояснения, искренне сказал: "Ну, она же предлагала финансировать школы и больницы, а не специальную военную операцию. Значит, она сомневалась в ее целях»,— сказал один из адвокатов госпожи Слабуновой Александр Кобринский (цитата по Telegram пресс-службы «Яблока»).

Депутат назвала решение суда политическим и очевидным. «Явно все это делалось по заказу для того, чтобы осадить оппозиционного депутата и создать как можно больше препятствий для его деятельности»,— считает политик. Она намерена обжаловать судебное решение.

По информации «Новой газеты», разбирательство в отношении госпожи Слабуновой было инициировано после жалоб ее коллеги по депутатскому корпусу Леонида Лиминчука (партия «Единая Россия») в МВД, ФСБ, прокуратуру и Следственный комитет.

Согласно федеральному закону (ФЗ) «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», депутат заксобрания не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за мнение или позицию, выраженную при голосовании. При этом в законе есть оговорка о том, что это положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или «иные нарушения», предусмотренные ФЗ.

Андрей Сапожников