А «Виват» как награда за смелость

В деле о рекордном вознаграждении управляющему банкротившейся торговой сети «Виват» произошел разворот — налоговой инспекции удалось в два раза снизить выплаты ликвидатору юрлица Алексею Князеву. Вместо ранее утвержденных 66,9 млн руб. управляющий получит только 32,4 млн. Эксперты считают, что заявленная сумма не должна ставиться под сомнение, так как ее размер рассчитывается по формуле, указанной в законе. В то же время отмечается, что сначала управляющему надо было оплатить текущие налоги должника, а потом перейти к расчету вознаграждения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа принял резонансное решение, снизив размер процентов по вознаграждению конкурсному управляющему «Виват-Трейда» Алексею Князеву с 66,9 до 32,4 млн руб. Как указано в решении от 27 января, сократить вознаграждение требовало Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.

ООО «Виват-Трейд» являлось оператором крупнейшей пермской розничной сети продуктовых магазинов «Виват». В 2017 году ритейлера признали банкротом. Общая задолженность перед кредиторами компании составляла более 5 млрд руб. Основной кредитор «Виват-Трейда» — «СБК Трейд» — в процессе банкротства оставил за собой залоговую недвижимость на сумму 1,6 млрд руб. В конце 2020 года комитет кредиторов «Виват-Трейда» решил завершить процедуру конкурсного производства бывшей сети, и управляющему поручили обратиться в суд с соответствующим ходатайством. 4 февраля 2021 года суд завершил конкурсное производство «Виват-Трейда».

Изначально суд разрешил Алексею Князеву зарезервировать на счете должника 68,6 млн руб. в качестве процентов по вознаграждению от погашения требований залоговых кредиторов «СБК Трейд» и ИП Александра Филимонова. Но кредиторы «Виват-Трейда» — ФНС и ООО «Милком» (входит в ижевский холдинг «Комос») оспорили решение суда об утверждении вознаграждения. В результате разбирательств в 2022 году суды утвердили проценты по вознаграждению в размере 66,9 млн руб. ФНС подала на это решение кассационную жалобу.

По мнению налогового органа, суды не установили, за счет каких средств во время банкротства «Виват-Трейда» погасили имущественные налоги. Также заявитель посчитал, что в расчете была неправомерно использована сумма непогашенного остатка этих налогов. Заявитель отметил, что 68,6 млн руб., зарезервированные на счете должника для вознаграждения, нужно распределить. Сначала за их счет нужно погасить имущественные налоги в размере 57,3 млн руб., начисленные на предмет залога, а затем погасить проценты по вознаграждению управляющему в размере оставшейся суммы в 11,2 млн руб. Управляющий обязан приступать к выплате собственного вознаграждения только после погашения иных текущих платежей, полагают в ФНС.

Алексей Князев просил оставить без изменения обжалуемые судебные акты, а в удовлетворении кассационной жалобы отказать. Основной кредитор «СБК Трейд» возражал по доводам жалобы ФНС.

Суд обратил внимание, что 36,1 млн руб. земельного налога и налога на имущество организаций, начисленные на залоговое имущество должника во время банкротства, должны оплачиваться за счет средств, вырученных от реализации залогового имущества. Эти налоги надо погашать до определения процентов по вознаграждению управляющего. В связи с этим из 68,6 млн руб., зарезервированных на вознаграждение, для погашения налогов направят 36,1 млн. Оставшиеся после этого 32,4 млн направят на проценты по вознаграждению Алексею Князеву.

«По нашему мнению, управляющий должен был изначально оплатить текущие налоги, возникшие из-за использования предметов залога, из средств, полученных от их реализации, а только затем перейти к расчету вознаграждения. При таком подходе сумма вознаграждения изначально была бы рассчитана верно»,— заметил советник юридической фирмы Intellect, адвокат, арбитражный управляющий Сергей Гуляев. По его словам, в этом споре не заявлялось о ненадлежащем исполнении обязанностей конкурсного управляющего, фактически суд разрешил вопрос о порядке погашения текущих платежей.

«Размеры вознаграждений, сопоставимые с вознаграждением Алексея Князева, на практике встречаются нечасто»,— говорит исполнительный директор «Центра по работе с проблемными активами» Ольга Анисимова. Заявленная сумма вознаграждения не должна ставиться под сомнение, так как для ее расчета используется указанная в законе формула. По словам эксперта, очень часто кредиторы, требования которых во время банкротства не удовлетворили в полном объеме, требуют снизить вознаграждение арбитражного управляющего, считая, что эти средства надо распределить между кредиторами. При этом, по постановлению Пленума ВАС, вознаграждение снижают в случае неправомерных действий управляющего в процедуре или несоответствия фактической стоимости имущества должника его балансовой стоимости.

Евгения Ахмедова