Претензии к ГЭС спустились по течению

Томские депутаты обратятся в прокуратуру для правовой оценки отсутствия в регионе публичных слушаний по проекту достройки Крапивинской ГЭС в соседнем Кузбассе. По замыслу властей Кемеровской области, ГЭС позволит создать в регионе запас пресной воды, улучшить водоснабжение жителей, промышленности и сельского хозяйства. В 2022 году достройка ГЭС оценивалась в 34,57 млрд руб. Томские эксперты заявили о возможности экологической катастрофы в случае затопления территории, загрязненной горнодобывающими предприятиями, без ее масштабной рекультивации. Против достройки ГЭС выступают и кузбасские активисты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Правительства Кузбасса Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В томской гордуме 2 февраля состоялось заседание комиссии по охране окружающей среды. По инициативе ее председателя Игоря Лютаева депутаты обсудили возможные для Томска последствия достройки в соседнем Кузбассе Крапивинской ГЭС на Томи.

Крапивинскую ГЭС начали строить в 1976 году для ликвидации дефицита питьевой воды в крупных городах, расположенных ниже по течению. Стройку приостановили в 1989 году из-за экологических протестов и нехватки финансирования. В 2020 году власти Кузбасса и «Рус­Гидро» сообщили о планах возобновить реализацию проекта. Предполагалось, что мощность ГЭС составит 345 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии превысит 2 млрд кВт•ч. Осенью 2021 года En+ оценивала инвестиции в этот проект в 20 млрд руб. Томск расположен ниже по течению Томи.

«Положительные моменты при завершении строительства Крапивинского гидроузла — исчезновение потенциально опасного недостроенного объекта на территории Кузбасса, создание большого запаса пресной воды, дополнительная защита от наводнений в период паводка на территориях, находящихся ниже гидроузла, выработка экологичной электроэнергии, обеспечение судоходных уровней в реке ниже гидроузла. Строительство и реконструкция очистных сооружений выше гидроузла благотворно повлияют на экологию. Кроме того, будет стимулироваться экономическое развитие региона — малого и среднего бизнеса, туризма, дорожной сети и транспорта, будут создаваться новые рабочие места»,— сообщала в феврале прошлого года пресс-служба правительства Кузбасса.

Вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов тогда отмечал, что в зону водохранилища попадают девять лицензионных участков: три лицензии на разведку золота (их действие завершается в 2025 году, после чего они будут возвращены государству), одна на добычу общераспространенных полезных ископаемых (горный отвод может быть использован для строительства ГЭС) и пять угольных. Проект достройки разработало АО «Ленгидропроект». Главный инженер компании Александр Жевлаков в 2022 году оценивал затраты в 34,57 млрд руб., не считая расходов на обустройство водохранилища и сетевых объектов выдачи электрической мощности.

Перед членами комиссии в Томске в выступил профессор кафедры ботаники Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) Сергей Кирпотин. «Этот проект стал с течением времени ужасным и может обернуться серьезнейшей экологической катастрофой, крупномасштабной как для Кузбасса, так и, тем более, для нас — для территории, которая находится ниже по течению»,— заявил эксперт.

Как пояснил господин Кирпотин, проект предполагает затопление большой территории, загрязненной горнодобывающими предприятиями. Он сделал вывод, что без предварительной масштабной, комплексной экологической реабилитации этой территории «вместо рекреационной зоны мы получим невероятно грязный отстойник». Сергей Кирпотин призвал депутатов приложить усилия на всех уровнях, чтобы не допустить реализации проекта и экологической катастрофы как его следствия, а также межрегионального экологического конфликта. С критикой строительства ГЭС выступили также заведующий кафедрой гидрологии ТГУ профессор Валерий Земцов и кузбасский общественник Максим Андрианов.

Как сообщила „Ъ-Сибирь“ помощник депутата Игоря Лютаева Галина Сосновских, по итогам заседания комиссия решила обратиться в региональную прокуратуру. Депутаты попросят надзорный орган дать оценку того факта, что в Томской области не были проведены публичные слушания по проекту достройки ГЭС. Кроме того, будет подготовлено обращение в областное управление Роспотребнадзора с просьбой провести исследование воды в бассейне Томи.

В самом Кузбассе о завершении публичных слушаний «Оценка воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь» региональные власти сообщили в марте 2022 года. По их данным, в этой процедуре в разных муниципалитетах приняли участие в общей сложности более 400 человек, которые поддержали проект. Но общественники, выступающие против достройки ГЭС, заявили о том, что их не пускали на слушания.

В январе 2023 года Кемеровский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу трех физлиц и общественной организации «Комитет по экологии» на решение Беловского райсуда от 17 августа 2022 года. Тем самым общественные обсуждения по проекту достройки Крапивинской ГЭС 26 февраля 2022 года в Беловском округе были признаны несостоявшимися.

Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово