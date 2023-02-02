Большинство россиян имеют средний уровень цифровой финансовой грамотности

Более чем две трети россиян (70%) демонстрируют средний уровень цифровой финансовой грамотности, показало исследование аналитического центра НАФИ. Высокий уровень у 17% населения. Портрет наиболее подкованного в цифровой финансовой среде — мужчина старше 45 лет, имеющий более трех человек в семье и проживающий в небольшом городе. Низкий уровень цифровой финансовой грамотности у 13% россиян.

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НАФИ давно занимается измерением уровня финансовой грамотности россиян, однако индекс цифровой финансовой грамотности в нынешнем году представлен впервые. Он отражает, насколько жители страны ориентируются в цифровых финансовых продуктах, следят за безопасностью и осознают риски цифрового мошенничества. Этот показатель измеряется в баллах, и в 2022 году он составил 5,63 балла из 10 возможных.