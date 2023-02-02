«Авито Недвижимость»: за год в России вдвое вырос спрос на аренду таунхаусов

В конце января 2023 года россияне стали на 52,2% чаще интересоваться посуточной арендой таунхаусов, чем в конце января 2022 года. Сильнее всего спрос вырос в Сочи. В Москве же он сократился более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Недвижимость».

Таунхаус — малоэтажный жилой дом или общественное здание, примыкающее боковыми стенами к другим жилым зданиям, как правило, того же типа. Классический таунхаус имеет изолированный вход и небольшой прилегающий к дому участок.

Цены на аренду таунхаусов в России выросли на 14,3% по сравнению с 2022 годом, средняя стоимость сейчас составляет 4 тыс. руб. в сутки. По данным «Авито Недвижимости», за год количество предложений о сдаче таунхаусов в посуточную аренду выросло на 31,5%.

Сильнее всего спрос на них вырос в Сочи — в 2,8 раза, объем предложения поднялся на 74,4%. Средняя цена аренды составила 5 тыс. руб. В Калининграде заинтересованность таунхаусами увеличилась в 2,3 раза, предложение — на 80%. Цена аренды такого жилья в сутки достигает 7 тыс. руб. В Москве спрос на таунхаусы упал на 59,6%, предложение никак не изменилось, суточная стоимость составляет 9 тыс. руб.

Самая дорогая посуточная аренда таунхаусов в Красноярске — около 13 тыс. руб. Заинтересованность жителей в таком жилье за год упала на 27,2%, предложение выросло на 37,5%. В Санкт-Петербурге таунхаус можно снять в среднем за 6,8 тыс. руб. Спрос вырос в 1,2 раза, предложение — на 41,7%.

Дарья Эрозбек