Росимущество выставило на торги 4 тонны родиолы розовой, конфискованной на Алтае

Управление Росимущества Алтайского края и Республики Алтай выставило на торги 4 тонны краснокнижного растения – родиолы розовой. Стоимость имущества, обращенного в собственность государства, лота составила 9,3 млн руб.

Родиола розовая или как ее еще называют - золотой корень - многолетнее травянистое растение, которое оказалось на грани исчезновения из-за активного использования человеком. Прежде всего цветы применяют в медицине и косметике. Сбор растения запрещен. Контроль за оборотом родиолы розовой осуществляют пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю, Росприроднадзор, Минприроды Алтайского края и природоохранная прокуратура.

В прошлом году власти Республики Алтай заявили о намерении усилить охрану краснокнижных растений. Проблема обсуждалась на заседании президиума госсобрания – эл курултая региона. В частности, предлагалось профильным надзорным органам «разработать дорожную карту, направленную на противодействие незаконной добыче растений, внесенных в Красную книгу РФ».

В прошлом году сотрудники пограничного Управления ФСБ России по Республике Алтай сообщали о задержании за незаконную добычу родиолы розовой в лесах Усть-Коксинского района группы «черных копателей».

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Лолита Белова