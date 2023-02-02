Samsung показала ноутбуки Galaxy Book3

Компания Samsung показала новые ноутбуки Galaxy Book3 — премьера моделей Pro, Pro 360 и Ultra состоялась в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Продажи ноутбуков Galaxy Book3 начнутся 17 февраля. Стоимость Galaxy Book3 Pro составит от $1,7 тыс., Galaxy Book3 Pro 360 — от $1,9 тыс., а Galaxy Book3 Ultra обойдется минимум в $2,4 тыс.

Все устройства получили процессоры Intel Core 13-го поколения и AMOLED-дисплеи: Galaxy Book3 Pro и Galaxy Book3 Ultra имеют экраны Dynamic AMOLED 2X с разрешением 28 801 800 точек и частотой обновления до 120 Гц (аналогичные дисплеи используются в смартфонах Samsung Galaxy), а особенностью версии Galaxy Book3 Pro 360 стал трансформируемый сенсорный экран с поддержкой стилусов. Базовая модель имеет варианты с 14- и 16-дюймовым экранами, а две флагманские предложены только с более крупным дисплеем.

В зависимости от версии доступны 8, 16 или 32 Гб оперативной памяти, а также SSD-накопители на 512 Гб или 1 Тб. Galaxy Book3 Pro 14 имеет батарею на 63 Вт·ч, а остальные ноутбуки оснащены аккумулятором на 76 Вт·ч.

Смартфоны получили веб-камеры разрешения Full HD, микрофоны студийного качества с шумоподавлением на основе искусственного интеллекта, динамики AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos, сканеры отпечатков пальцев. Ноутбуки имеют разъемы Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 1.4, кардридер microSD, а также 3,5-мм аудиоразъем. Для Galaxy Book3 Pro 360 в качестве опции доступна поддержка SIM-карт формата nano-SIM.

Максим Вершинин