В Омской области будут судить педофила за совращение шести детей

Прокуратура Омской области направила в суд дело 59-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах к детям. Согласно материалам следствия, в период с июня 2020-го года по март 2022 года мужчина приглашал к себе в гости детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой, обещая им сладости и подарки. В доме обвиняемый совершал в отношении детей развратные действия, домогался их.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, о действиях мужчины одна из потерпевших сообщила своей бабушке, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Предполагаемого педофила заключили под стражу.

Ему инкриминировали ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего) и ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий). Потерпевшими по делу признаны шесть детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Вину в совершении преступлений мужчина не признал. Уголовное дело по существу рассмотрит Калачинский городской суд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев