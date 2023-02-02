С директора краснодарской компании по продаже стройматериалов взыскивают 2,8 млрд рублей

Конкурсный управляющий краснодарской компании «Тент-Сервис» обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия бывшего руководителя Екатерину Грибанову. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Сумма ответственности составляет 2,8 млрд руб. Екатерина Грибанова проживает в Ставропольском крае, она являлась генеральным директором ООО «Тент-Сервис» с сентября 2013 по апрель 2014 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тент-Сервис» зарегистрировано в 2006 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — оптовая торговля строительными материалами. Учредители — Наиль Шакирзянов (54% УК) и Александр Алтаяков (46% УК). Финансовые показатели компании не опубликованы.

С заявлением в суд о признании компании банкротом в октябре 2017 года обратилась ИФНС России №1 по Краснодару. Долг предприятия перед уполномоченным органом составил 428,7 млн руб. Позже в реестр требований кредиторов суд включил долги компании перед ОАО «ВКБ» в сумме 284,8 млн руб., а также ОАО «Первый Республиканский Банк» в сумме 2,5 млрд руб. В декабре 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Тент-Сервис» банкротом.

Тат Гаспарян

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