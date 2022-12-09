«Гринвич» взыскал почти $153 тысячи за долги по аренде магазина Marc O’Polo

Компании «Инвестторгстрой» (принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому) взыскала с дистрибутора одежды МФК «Джамилько» $152,8 тыс. за долги по арендной плате магазина Marc O'Polo. Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области, $109 тыс. — основной долг по арендной плате, а более $43,7 тыс. — неустойка, начисленная с 27 марта 2020 по 2 декабря 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Джамилько» занималась развитие Marc O'Polo до марта 2021 года, после чего передала все связанные с брендом активы под управление материнской компании. В пресс-службе Marc O'Polo «Ъ-Урал» заявляли, что бренд не имеет отношения к долгам дистрибьютора и не несет финансовую ответственность за долг по аренде торговой площади в ТРЦ «Гринвич».

Напомним, это не первое исковое заявления «Гринвича» к «Джамилько». Этой осенью суд вынес три решения по искам, касающихся арендной платы в период пандемии магазинов DKNY, Timberland и New Balance, которые ранее работали в торговом центре. Суммарно компания отсудила порядка $130 тыс. у «Джамилько». На сегодняшний день магазины прекратили свою работу в ТРЦ.

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