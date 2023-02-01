Суд отказался признавать недействительным решение Роспатента по охране знака Fantola

Суд по интеллектуальным правам отклонил заявление американской компании The Coca-Cola Company о признании недействительным решения Роспатента от 14 января 2022 года, которым ведомство оставило охрану знака «Фантола» (Fantola) на имя ООО «Напитки из Черноголовки-Аквалайф». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда.

23 января президиум суда по интеллектуальным правам отменил решение первой инстанции, который 11 октября прошлого года признал недействительным январское решение Роспатента об охране знака «Фантола». Дело было отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как уточняет агентство, в оспариваемом решении ведомства говорится, что знак был зарегистрирован в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания России на период с 17 мая 2019 года до 14 сентября 2028 года по 32-м товарам, в частности минеральные воды и соки, на имя ООО «Напитки из Черноголовки-Аквалайф».

Зарегистрированный товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «Fantola». The Coca-Cola Company посчитала, что Fantola — это мимикрия под ее напиток Fanta. В суде компания оспорила регистрацию шести товарных знаков. Роспатент отказался это делать.

В начале марта на фоне начала российской военной операции на Украине Coca-Cola приостановила работу в России. В июне Coca-Cola объявила о прекращении выпуска и продажи напитков в России.

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Милена Костерева