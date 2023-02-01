Equinor: санкции ЕС помешали передать оборудование для обследования «Северных потоков»

Норвежская нефтегазовая госкомпания Equinor сообщила, что санкции Евросоюза (ЕС), введенные в отношении России, помешали ей предоставить услуги и оборудование для проверки поврежденных осенью 2022 года газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении Equinor, которое распространило Reuters.

«Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что работы по строительству трубопроводов будут нарушать норвежские санкционные правила — и, соответственно, санкционные правила ЕС»,— говорится в заявлении Equinor. Норвегия не является членом ЕС, но с 1994 года входит в Европейскую экономическую зону. После начала военной операции России на Украине норвежское правительство поддержало антироссийские санкции Евросоюза.

Как уточняет агентство, у Норвегии есть пул Pipeline Repair and Subsea Intervention (PRSI), предоставляющий ремонтное оборудование для входящих в него компаний. В пул под управлением Equinor входят 72 компании, включая операторов «Северных потоков».

В октябре 2022 года система получила запрос от оператора газопроводов Nord Stream AG для осмотра повреждений. 4 октября оператор сообщил, что не может провести инспекцию «Северного потока-1», поскольку «владелец зафрахтованного надлежащим образом исследовательского судна все еще ожидает разрешения от министерства иностранных дел Норвегии».

«В связи с инцидентом и в качестве полноправного члена пула PRSI компания Nord Stream 2 AG запросила поддержку для проведения инспекции мест повреждения в экономических зонах Швеции и Дании в Балтийском море. Запрос был отклонен»,— говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» резко упало давление и произошли утечки газа. Были повреждены три из четырех труб газопроводов, прокачка газа по ним остановлена. Россия и страны Запада назвали это диверсией. Страны ЕС и Россия ведут собственные расследования произошедшего. В МИД России заявляли, что Швеция не допускает российскую сторону к международному расследованию.

О последствиях взрывов — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Милена Костерева