Разногласия на годы вперед

Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года, утвержденная российским правительством, вызвала в критику сибирских ученых. Председатель СО РАН Валентин Пармон заявил, что отрицательный отзыв СО РАН на нее не был учтен. Резко о стратегии высказался и новосибирский губернатор Андрей Травников, отметив, что за Сибирью оставлена роль территории, задача которой — «копать недра и переплавлять в металлы на первом этапе передела». Сибирские ученые хотят скорректировать стратегию в ходе создания дорожной карты по ее реализации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без учета проектов «Академгородок 2.0» и комплексного развития СО РАН развитие Сибири невозможно, считают ученые

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Без учета проектов «Академгородок 2.0» и комплексного развития СО РАН развитие Сибири невозможно, считают ученые

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

На сайте правительства РФ опубликован текст Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года, об утверждении которой кабмин сообщал 27 января. Целью развития в ней названы создание условий для повышения конкурентоспособности экономики сибирских регионов и, как следствие, повышение качества жизни населения. Одной из задач для достижения цели указано «создание условий для масштабного привлечения в СФО частных инвестиций, формирование индустриальных кластеров». В числе кластеров: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь».

«Предлагается сгруппировать предприятия, объединенные общей производственной цепочкой, на базе того или иного источника природных ресурсов»,— разъясняется понятие кластера в стратегии. Цифровых показателей, которых предстоит достичь, в документе немного. В частности, планируется, что к 2030 году будет создано более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечено более 16 трлн руб. инвестиций.

Документ был подготовлен в Минэкономразвития РФ. В ноябре прошлого года в межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» сообщили о том, что над ним работает заместитель министра Дмитрий Вахруков. Тогда предполагалось, что проект стратегии представят на Красноярском экономическом форуме в марте 2023 года, но процесс завершился гораздо быстрее. «Аппарат полномочного представителя совместно с региональными органами власти сибирских территорий, экспертным сообществом принимал активное участие в подготовке документа. Сегодня важно также совместно разработать предложения для включения в план реализации стратегии»,— заявил 27 января полпред президента России в СФО Анатолий Серышев.

Руководители сибирских регионов по-разному оценили подготовленную Минэкономразвития РФ стратегию. «Тува должна и может заявить о себе практически по всем индустриальным кластерам, которые вошли в Стратегию социально-экономического развития Сибири, а по некоторым и вовсе занять ведущие позиции. Лес, металлы, туризм, сельское хозяйство и многие другие направления»,— поставил перед регионом задачу его глава Владислав Ховалыг. По данным пресс-службы республиканского правительства, господин Ховалыг уже обсудил перспективы реализации стратегии с вице-премьером Викторией Абрамченко. В частности, она поручила региону сов­местно с Минпромторгом РФ проработать вопрос разработки отечественными компаниями Тастыгского литиевого месторождения.

В Новосибирской области стратегия, напротив, вызвала критику. «К сожалению, стратегия принципиально не поменялась (по сравнению с действовавшей до 2020 года.— „Ъ“) — принципиальных изменений в нее не внесено. Такое ощущение, что судьба Сибири — копать недра и переплавлять в металлы на первом этапе передела. Мне кажется, что стратегия не очень актуальная. Мы живем по своей стратегии — социально-экономического развития Новосибирской области „Сибирское лидерство“»,— сказал губернатор Андрей Травников в эфире телеканала ОТС 31 января.

«Самый больной момент — это то, что концепция была подготовлена в Минэкономразвития без участия специалистов из Сибири. Мы пытались притормозить это дело, но, к сожалению, не получилось»,— признал на встрече с представителями СМИ 31 января председатель СО РАН Валентин Пармон. По его словам, в декабре прошлого года Анатолий Серышев дал поручение кемеровскому губернатору Сергею Цивилеву организовать разработку стратегии развития Сибири «как мы ее понимаем». «Я буквально два часа назад разговаривал с Сергеем Евгень­евичем. Он тоже весьма удручен тем, что стратегию взяли и утвердили»,— добавил господин Пармон. Сам господин Цивилев официально не комментировал появление сибирской стратегии.

Директор новосибирского Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков в беседе с „Ъ-Сибирь“ назвал принятую стратегию «очень несовременным, очень неадекватным российским условиям» документом, в котором нет «взаимодействия, взаимодополнения, формирования синергии между отдельными отраслями и регионами». «У нас были „промышленные узлы“ в советской экономике. Так вернитесь к этому понятию! Промышленные узлы — это локализованные, связанные технологические объекты. А когда вы создаете среду, когда эти объекты начинают самостоятельно генерировать новое качество синергии, — вот, это кластеры! Слово „кластеры“ применили, а о механизмах, синергии, этих процедурных взаимодействиях забыли. А кто будет финансировать? Федералы? В федеральном бюджете денег нет»,— назвал господин Крюков допущенные, по его мнению, авторами стратегии ошибки.

По словам председателя СО РАН, теперь задачей Сибирского отделения является участие в составлении дорожной карты по реализации стратегии, куда «будем закладывать те компоненты, которые были упущены». Например, Валентин Пармон считает необходимым указать перспективы проекта «Академгородок 2.0» и комплексного развития СО РАН, потому что «без этих проектов Сибирь не будет развиваться».

Согласно распоряжению российского правительства, теперь Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и институтами развития должны представить проект плана реализации стратегии. Эту работу предстоит выполнить в течение полугодия.

Валерий Лавский