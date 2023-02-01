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Коммерсантъ FM
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Ливан девальвировал свою валюту на 90%

Центральный банк Ливана установил новый обменный курс ливанского фунта на доллар в 15 тыс. ливанских фунтов/$, девальвировав валюту на 90%. В течение 25 лет официальный курс держался на уровне 1507 ливанских фунтов за доллар.

В ЦБ уточнили, что новый курс будет использоваться для снятия средств в ливанских фунтах со счетов в долларах США. Вкладчики не могут снимать доллары с них с 2019 года. Также в правительстве ожидают, что корректировка курса приведет к унификации тарифов.

Как отмечает Reuters, большинство валютных операций проходит за пределами официального рынка. Доллар на черном рынке торгуется по курсу 59 тыс. ливанских фунтов за доллар.

Курс ливанского фунта упал в 2019 году из-за финансового кризиса в стране, вызванного политической ситуацией. В 2020 году Ливан объявил дефолт по облигациям в долларах, внешний долг страны достиг 150% ВВП страны ($90 млрд). В августе того же года в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 210 человек, еще 6 тыс. получили ранения. Порт Бейрута — один из крупнейших портов в мире, на него приходилось до 60% импорта в стране.

О взрыве — в материале «Ъ» «Ливанский судья взорвал систему».

Олеся Павленко

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