Владельцу «Речелстроя» предъявлено обвинение в мошенничестве на 2 млрд рублей

В Челябинске завершается повторное расследование уголовного дела владельца ООО «Речелстрой», бывшего депутата гордумы Андрея Пязока и экс-директора компании Сергея Вегельмана. Им предъявлено окончательное обвинение в мошенническом хищении более 2 млрд руб. у дольщиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2014-2017 годах руководители «Речелстроя», возводившего микрорайон «Lake City», «путем обмана» похитили более 2 млрд руб. средств участников долевого строительства. Предприниматели не смогли выполнить обязательства по передаче квартир дольщикам. Потерпевшим по делу признаны более 1,5 тыс. человек, допрошены более 200 свидетелей. В ходе расследования проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз. По ходатайству следователя СК суд арестовал имущество обвиняемых на сумму более 53 млн руб. Возмещен ущерб на сумму более 197 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в первый раз предпринимателей обвиняли по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве), а ущерб дольщикам оценивался в 617 млн руб. Летом 2021 года Центральный районный суд Челябинска признал Андрея Пязока и Сергея Вигельмана виновными и приговорил к двум и полутора годам колонии-поселения соответственно. Столь мягкое наказание вызвало возмущение среди обманутых дольщиков. В феврале 2022 года Челябинский областной суд отменил приговор и отправил дело в СК на повторное расследование. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ – до 10 лет лишения свободы. По ч. 2 ст. 200.3 суд может назначить не более пяти лет.