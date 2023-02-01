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Коммерсантъ FM
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Металлинвестбанк запускает переводы в Сербию с 6 февраля

С 6 февраля Металлинвестбанк запустит переводы денег в Сербию, следует из информации на сайте банка. Перевести динары можно будет только в один банк — Alta Banka A.D. Beograd, он также будет банком-корреспондентом. Перевод можно будет отправить из отделения банка, в онлайн-приложении эта услуга не доступна.

Комиссия за перевод составит 1%. Минимальная комиссия составит $30, максимальная — $100. Для перевода более 600 тыс. руб. понадобятся документы, подтверждающие происхождение средств.

Для перевода также понадобится счет в сербских динарах в Металлинвестбанке. Динары можно будет приобрести по внутрибанковому курсу.

Олеся Павленко

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