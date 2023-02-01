Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» пройдет к 300-летию Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоится пятый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В честь 300-летия города темой фестиваля станет «Связь времен». В этом году эксперты представят разные возможности озеленения мегаполисов, расскажут о важности сохранения в них экологии и биоценоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас в Екатеринбурге много интересных и уникальных природных и ландшафтных особенностей, о которых в гонке за будущим, в наших повседневных заботах мы забыли. Поэтому на фестивале в год 300-летия Екатеринбурга мы хотим показать историческую и природную уникальность столицы Урала и рассказать о ней ''ландшафтным языком''»,— пояснила директор фестиваля Юлия Сорокина.

Фестиваль пройдет с 11 по 20 августа 2023 года. На этой площадке будут проводиться музыкальные вечера, образовательные и развлекательные мероприятия, работать фуд-корт с блюдами традиционной уральской кухни. Организаторы также подготовят театральные постановки, экскурсии, VR-путешествия по городу с момента его основания до сегодняшнего дня.

В 2022 году «Атмофест» прошел с 12 по 21 августа, его темой стали «Зеленые истории нашего города». В сентябре работы фестиваля перевезли с площади 1905 года на территории социальных учреждений Екатеринбурга. В 2021 году фестиваль посетили 133 тыс. человек. Тогда на площади обустроили сад с газонами, деревьями и амфитеатром.

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Диана Сунагатуллина