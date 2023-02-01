На Алтае вступил в силу приговор бывшему студенту, осужденному за прохождения обучение для проведения терактов

Апелляционный военсуд подтвердил законность приговора бывшему студенту из Барнаула, осужденному на 16 лет за прохождения обучение для осуществления терактов (ст. 205.3 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 223.1 и ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в начале 2021 года молодой человек, разделяющий националистическую идеологию, стал искать информацию о способах набора рекрутов в террористические организации. Он интересовался способами изготовления взрывчатых веществ. В частности, по месту жительства он самостоятельно изготовил инициирующее взрывчатое вещество массой не менее 117,6 г и два детонатора.

Кроме того, как установили органы госбезопасности, в феврале 2021 года молодой человек инициативно вышел на контакт с представителем националистической организации. Там ему дали задание подобрать объекты будущих покушений и направить фотоотчет. Далее барнаулец получил задание совершить поджог автомобиля. Этим он должен был доказать серьезность своих намерений. На стадии подготовки к выполнению поручения молодого человека задержали оперативники ФСБ.

Во время обыска у студента обнаружили взрывчатое вещество, экстремистскую литературу и фотоматериалы с мест возможных терактов, среди которых — места массового пребывания мусульман. Суд первой инстанции назначил молодому человеку 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и далее в исправительной колонии строгого режима.

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Илья Николаев