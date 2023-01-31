«Социология власти» удалила с сайта выпуск о сексуальности

Журнал «Социология власти», выпускаемый в РАНХиГС на базе Института общественных наук (ИОН), удалил со своего сайта выпуск «Сексуальное беспокойство: растревоженная машинерия интимности» 2018 года. На это обратил внимание социолог Евгений Шторн, редактировавший удаленный выпуск.

Как пояснил господин Шторн, в выпуске были собраны статьи о феминистских инициативах, гомосексуальности, убийстве негетеросексуалов на почве ненависти и других темах, публичное освещение которых может трактоваться как нарушение недавно принятого закона о пропаганде ЛГБТ.

«Мне ужасно стыдно именно перед авторами за то, что их прекрасные статьи оказались вымараны»,— написал социолог в своем Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta). Как убедился «Ъ», в архиве журнала за 2018 год действительно отсутствует один из номеров.

«Социология власти» — один из наиболее авторитетных российских академических изданий о политике и социологии. После принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ 24 ноября 2022 года ряд издательств и журналов были вынуждены отказаться от публикации материалов, которые могли быть истолкованы как нарушающие законодательство. Ранее философский журнал «Логос» отозвал научную статью британского историка искусств Льюис Рейны «Лесбийский взгляд и модные области».

О последствиях закона о пропаганде ЛГБТ — в публикации «Ъ» «Пропаганда требует ясности».

Андрей Сапожников