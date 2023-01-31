От минздрава потребовали сатисфакции

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал, чтобы министерство здравоохранения региона принесло официальные извинения коллективам медицинских учреждений нескольких регионов из-за отмены дежурств врачей в стационарах. Об этом он объявил вчера на заседании правительства. О нововведениях на прошлой неделе сообщил проф­союз медработников «Действие». Активисты отметили, что тогда вся нагрузка ляжет на младший медперсонал, что опасно для пациентов, а также к оттоку врачей из-за снижения зарплат. В минздраве говорят, что провели проверки в больницах и выявили нарушения оформления трудовых отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Мельниченко потребовал вернуть дежурства врачей в районные больницы

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Олег Мельниченко потребовал вернуть дежурства врачей в районные больницы

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Вчера на заседании правительства Пензенской области губернатор региона Олег Мельниченко поручил министерству здравоохранения региона принести официальные извинения за отмену дежурств врачей в стационарных отделениях нескольких районных больниц. По его словам, глава регионального минздрава Вячеслав Космачев получил дисциплинарное взыскание, а решение по врио главного врача ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» Любови Ивлеевой «принимается». «Все дежурные врачи работают по прежнему графику. Если еще раз произойдет подобное, буду снимать с должностей»,— объявил господин Мельниченко.

В конце прошлой недели региональное отделение профсоюза медработников распространило заявление, что распоряжением госпожи Ивлеевой в участковых больницах Пачелмского, Наровчатовского, Вадинского и Спасского районов, являющихся филиалами Нижнеломовской межрайонной больницы, с 1 февраля этого года планируется отмена дежурств врачей в стационарах в ночное время и выходные дни.

В профсоюзе объявили, что разговоры о будущем сокращении дежурств велись еще с апреля 2020 года, но тогда медработникам удалось отстоять дежурства. «Как нам известно, данное сокращение приведет к экономии денежных средств порядка 400–500 тысяч рублей в месяц с учетом четырех районов. Стоят ли жизни людей этого? Ставочный фонд для осуществления дежурств в участковых больницах давно был исключен из штатного расписания учреждения. Как минздрав Пензенской области согласовывал это? Нам не понятно»,— пояснили в проф­союзе.

Активисты отметили, что если нововведение начнет работать, обязанности и ответственность за ночные дежурства возложат на медицинских сестер, не имеющих достаточной квалификации. Оказание медицинской помощи в приемном отделении в этих районах врачом также осуществляться не будет. «Учитывая, что большинство из больных имеет очень высокий риск развития осложнений, то от должного и свое­временного оказания медицинской помощи зависит все»,— пояснили в проф­союзе «Действие». Также в ночное время не будет проводиться медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. Возрастет нагрузка на станции скорой помощи.

«Стоит также учесть, что данные дежурства составляли дополнительный доход для врачей в указанных районах. Потеря заработка приведет к еще большему оттоку медицинских кадров из участковых больниц, учитывая и так имеющийся огромный дефицит в ГБУЗ „Нижнеломовская МРБ“»,— утверждают в профсоюзе.

После того как обращение «Действия» было опубликовано, губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале написал, что информация, обнародованная профсоюзом, подтвердилась. «Такое самовольное решение приняли руководство регионального минздрава и исполняющий обязанности главного врача Нижнеломовской МРБ.Кто-то посчитал, что, убрав дежурные смены, можно сэкономить деньги. Но, видимо, никто не подумал о том, кто окажет экстренную помощь? Кто будет работать в ночные смены в стационарах, в приемных отделениях, где больным требуется круглосуточное внимание?» — говорится в посте главы региона.

В целом ситуация в участковых больницах четырех районов Пензенской области вызвала у граждан, по словам Олега Мельниченко, «неприятное удивление», поэтому он «принял меры, чтобы разрешить ситуацию — поручил вернуть всех дежурных врачей».

В министерстве здравоохранения Пензенской области после публикации заявления профсоюза сообщили, что «в ходе ряда проверок были выявлены нарушения в части оформления трудовых отношений с сотрудниками, которые осуществляли дежурство».

«Администрации Нижнеломовской межрайонной больницы было указано на устранение выявленных нарушений в осуществлении трудовых отношений и на необходимость приведения штатного расписания больницы в соответствие с трудовым законодательством»,— отметили в ­ведомстве.

На заявление губернатора о необходимости принести публичные извинения персоналу участковых больниц в региональном минздраве пока не отреагировали.

Сергей Петунин