Своя валюта ближе к телу

За минувший год банковские сбережения жителей Краснодарского края выросли на 7%, превысив к январю 1 трлн руб. Одновременно кубанцы активно переходили из валютных вкладов в рублевые, а также входили в долгосрочные ипотечные сделки, свидетельствуют данные Южного ГУ Банка России. Эксперты полагают, что рост сбережений граждан вызван снижением инфляции, а переход на вклады в рублях — защитой отечественной валюты от санкционных рисков.

Эксперты обращают внимание на то, что рублевые вклады защищены от санкционных рисков и застрахованы государством

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 2022 год банковские сбережения жителей Кубани выросли на 7%, и к январю 2023 года их объем превысил 1 трлн руб. При этом сбережения в рублях приросли на 15,4% и достигли 933,7 млрд руб. Остатки на счетах в иностранной валюте, напротив, снизились почти вдвое — на 44%, до 73,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

По данным регулятора, накопления жителей Краснодарского края растут темпами, опережающими средние по стране (в целом по России депозитный портфель граждан увеличился на 5,4%). Кредитный портфель жителей Кубани за год прирос на 16,5% и на начало года превышал 1,2 трлн руб.

«Жители Кубани в прошлом году активно переводили свои валютные сбережения в рубли. Во-первых, рублевые вклады защищены от санкционных рисков, во-вторых, они застрахованы государством в пределах 1,4 млн руб., и в-третьих, они более доходны. Так, в целом по стране максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в начале года составляла 4,5%, а к декабрю достигла 8,2% — это данные десяти банков, которые привлекают в рознице наибольший объем депозитов»,— рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Рост кредитного портфеля, по данным аналитиков Южного ГУ ЦБ РФ, произошел за счет ипотеки — за минувший год она выросла больше чем на треть. «Значительную поддержку кредитной активности кубанцев оказывали льготная и семейная ипотеки. Это заметно и по динамике средневзвешенной ставки: она снизилась с 8% в декабре 2021 года до 5% к концу 2022 года»,— пояснили в регуляторе.

Бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко отмечает, что в условиях нестабильности самым надежным инструментом остаются рублевые вклады, которые позволяют не только получить доходность, но и защитить накопления от санкционных рисков. «Есть золотое правило "хранить накопления в той валюте, в которой вы их собираетесь тратить"»,— поясняет банкир.

В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка «Ъ-Кубань» рассказали, что в 2022 году кубанцы и жители других южных регионов России из соображений диверсификации своих вложений покупали физическое золото и открывали обезличенные металлические счета. Кроме того, клиенты Сбера стали проявлять более активный интерес к китайскому юаню, в котором начали хранить часть своих сбережений.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов полагает, что к вкладам в дружественных валютах имеет смысл присмотреться, однако ставки по ним сейчас существенно ниже, чем по рублевым, кроме того, те, кто идут по этому пути, берут на себя валютные риски, которые во многих случаях трудно адекватно просчитать.

Насколько дальновидно поступили вкладчики, ушедшие в рубль покажет время, а также курс отечественной валюты, инфляция и ставка ЦБ, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Если стоимость рубля упадет, то по факту вкладчик потеряет какую-то часть своих сбережений, если понизят ключевую ставку ЦБ, то доходность банковских вкладов тоже упадет и далеко не факт, что она будет способна обогнать инфляцию по итогам года»,— объясняет он.

Игорь Додонов полагает, что переходить из долларов и евро в рубли имеет смысл, так как основной пик роста потребительских цен в РФ, судя по всему, уже пройден, и инфляция в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжит замедляться. «В нынешнем году, по прогнозу ЦБ РФ, она опустится в район 5–7%. И даже с учетом того, что "реальная" инфляция, то есть ощущаемая населением, обычно заметно выше официальной, в нынешних условиях вклад позволит компенсировать ее значительную часть»,— говорит аналитик «Финама».

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов считает, что приобретение квартиры в ипотеку в инвестиционных целях или для диверсификации вложений в сегодняшних условиях не выглядит столь однозначно. «Здесь достаточно высокий риск. Цена на квартиру может и не вырасти. Но даже если она вырастет, надо понимать, какие расходы на ипотеку, ремонт, коммуналку, налоги вы понесете. Если посмотреть на индикаторы роста цен квартир и посчитать реальные затраты, то не всегда получается выгодно»,— резюмирует эксперт.

Михаил Волкодав

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