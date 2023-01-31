На Кубани производство устриц снизилось в два раза из-за экономических санкций

В Краснодарском крае производство устриц снизилось вдвое из-за действия иностранных экономических санкций. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на минсельхоз региона.

По итогам прошлого года в крае произвели 10 тонн устриц, в то время как годом ранее показатель достигал 19 тонн. К снижению объемов производства привел запрет импорта, введенный в рамках западных ограничений. В частности, прекращен ввоз европейского посадочного материала. В качестве альтернативного варианта рассматривают ввоз спата устриц с Дальнего Востока.

Снижение объемов производства устриц на Кубани началось задолго до начала СВО, повлекшей иностранные санкции. Так, по данным Росрыболовства на 2021 год, в крае произвели 19 тонн моллюска, в то время как в 2018 году показатель достигал 55 тонн.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram