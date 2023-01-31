Губернатор вынес замечание главе Кизела, допустившему транспортный коллапс

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня на заседании совета МСУ вынес замечание главе Кизеловского городского округа Андрею Родыгину. Поводом стал транспортный коллапс, случившийся в городе в начале января этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Махонин отметил, что глава Кизела в январе стал лидером по упоминаемости в СМИ. Губернатор назвал это «сомнительным достижением». «Коллеги, хочу обратить ваше внимание на плановость работы с подрядными организациями. Вопросы местных перевозок — это зона ответственности местного самоуправления. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что от того, кто виноват — перевозчик или заказчик, населению ни тепло, ни холодно»,— заявил господин Махонин. Он попросил глав проанализировать окупаемость и экономику контрактов. «Мы прекрасно понимаем, что бизнес не всегда может быть социально ответственным, но где-то бизнес уже не может работать по убыточным контрактам. Все это требует досконального изучения. Этого допускать нельзя»,— подчеркнул глава Прикамья. Дмитрий Махонин выразил готовность лично подключаться к решению проблем и заметил, что на этот раз ограничится замечанием, но попросил такого больше не допускать.

Напомним, единственный в Кизеле автобусный перевозчик «Ю Транс Строй» по истечении контракта 8 января прекратил работу. Однако к этому времени местная администрация не успела провести новый конкурс на оказание транспортных услуг из-за того, что перевозчики посчитали условия контракта убыточными. В результате ситуацию удалось разрешить только после вмешательства краевых властей: «Ю Транс Строй» возобновил работу с 11 января по 28 февраля.

Сразу после скандала краевые власти объявили о проведении проверки действий главы Кизела Андрея Родыгина из-за проблем с автобусным сообщением. О ее итогах в СМИ не сообщалось.