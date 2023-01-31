В Кузбассе полиция выявила цех по производству контрафактного алкоголя

В Кемеровской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ГУ МВД России задержали преступную группу из шести человек, которая занималась производством и реализацией контрафактного алкоголя. Силовиками также изъято более 4 тыс. литров алкоголя – водки и коньяка без маркировки.

По предварительной информации, злоумышленники незаконно производили в регионе фальсифицированный алкоголь, который затем реализовывали через сеть торговых точек. Помимо цеха силовики установили пять складских помещений, где хранилась приготовленная к сбыту продукция, и определили 15 магазинов, в которых была налажена ее продажа.

Правоохранители также изъяли технологическое оборудование, федеральные специальные марки с признаками подделки и документы о продаже.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки и сбыта товаров и продукции без маркировки (171.1 УК РФ). «В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Лолита Белова