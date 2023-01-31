Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат подарки за переход на электронные квитанции

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей 4-го этапа акции «Переходи на электронную квитанцию»*. Клиенты из Перми, Березников, Чайковского и Лысьвы получат подарки за отказ от получения бумажных квитанций и переход на их электронные версии.

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Акция «Переходи на электронную квитанцию» проводится с октября 2022 года. Уже более 20 человек из крупнейших городов Прикамья стали победителями и получили подарки. Главные преимущества электронной версии квитанций — экономия личного времени клиента. Кроме того, сокращение числа бумажных носителей снижает нагрузку на окружающую среду.

Для соблюдения условий акции клиенту необходимо пройти в личный кабинет своего расчетно-кассового центра (РКЦ). Узнать, какой РКЦ оказывает Вам услуги, можно из квитанции. В ней же можно убедиться в отсутствии задолженности. В личном кабинете РКЦ необходимо отказаться от получения бумажной квитанции и подписаться на её цифровую версию, которая будет приходить на электронную почту и отображаться в личном кабинете клиента на сайте esplus.ru.

*Справочно: Информация носит справочно-информационный характер, не является рекламой, публичным конкурсом или лотереей. Акция проводится с 01.09.2022 по 31.12.2022 для клиентов ПАО «Т Плюс» в городах Пермь, Березники, Чайковский, Краснокамск, Лысьва. Организатором акции является АО «ЭнергосбыТ Плюс». Участие в акции могут принять граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, являющиеся клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Полная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru. АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»