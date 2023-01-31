Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат подарки за переход на электронные квитанции

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей 4-го этапа акции «Переходи на электронную квитанцию»*. Клиенты из Перми, Березников, Чайковского и Лысьвы получат подарки за отказ от получения бумажных квитанций и переход на их электронные версии.

Акция «Переходи на электронную квитанцию» проводится с октября 2022 года. Уже более 20 человек из крупнейших городов Прикамья стали победителями и получили подарки. Главные преимущества электронной версии квитанций — экономия личного времени клиента. Кроме того, сокращение числа бумажных носителей снижает нагрузку на окружающую среду.

Для соблюдения условий акции клиенту необходимо пройти в личный кабинет своего расчетно-кассового центра (РКЦ). Узнать, какой РКЦ оказывает Вам услуги, можно из квитанции. В ней же можно убедиться в отсутствии задолженности. В личном кабинете РКЦ необходимо отказаться от получения бумажной квитанции и подписаться на её цифровую версию, которая будет приходить на электронную почту и отображаться в личном кабинете клиента на сайте esplus.ru.

*Справочно: Информация носит справочно-информационный характер, не является рекламой, публичным конкурсом или лотереей. Акция проводится с 01.09.2022 по 31.12.2022 для клиентов ПАО «Т Плюс» в городах Пермь, Березники, Чайковский, Краснокамск, Лысьва. Организатором акции является АО «ЭнергосбыТ Плюс». Участие в акции могут принять граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, являющиеся клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Полная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...