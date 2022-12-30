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Коммерсантъ FM
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Падение продаж Huawei в условиях санкций со стороны США остановилось

Выручка компании Huawei Technologies по итогам года составит 636,9 млрд юаней ($91,5 млрд). Практически столько же компания заработала и в 2021 году. В связи с этим в итоговом обращении к сотрудникам Huawei Technologies председатель совета директоров Эрик Сюй отметил, что компания вышла из «кризисного режима» работы, вызванного введением санкций США. «Ограничения, введенные США, стали нашей новой нормой, мы вернулись к работе в обычном режиме»,— заявил он. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Будучи частной компанией, Huawei Technologies не публикует подробную отчетность. Однако в своем обращении глава компании сообщил также о том, что по итогам года выросли показатели бизнеса по производству телекоммуникационного оборудования, а ситуация в некогда главном подразделении потребительской электроники стабилизировалась. Из предыдущих публикаций компании видно, что показатель выручки после падения в первом полугодии начал укрепляться в последние шесть месяцев. Так, в третьем квартале рост этого показателя составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в четвертом квартале рост был 5,5%. Правда, годовые продажи не дотягивают до рекордных показателей 2020 года, когда они превысили $120 млрд.

Санкции в отношении Huawei были введены администрацией Дональда Трампа в мае 2019 года. США обвиняют производителя в тесных связях с Народно-освободительной армией Китая. Санкции запрещают американским и зарубежным компаниям поставлять Huawei американские технологии. Сейчас проблемы китайского производителя усугубляются еще воздействием пандемии и сбоями в цепочках поставок. Кроме того, в октябре Федеральная комиссия по связи США ввела запрет на ввоз и продажу телекоммуникационного оборудования Huawei, обосновав это тем, что оно якобы представляет «неприемлемый риск» для национальной безопасности.

Алена Миклашевская

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