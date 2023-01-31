Поджигателя военкомата в Нижневартовске приговорили к 12 годам колонии

Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии одного из обвиняемых в поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом в telegram-канале сообщает ТАСС. По данным картотеки суда, речь идет о Владиславе Борисенко, которому инкриминировали ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ (теракт). Это первый приговор по данной статье за поджог военкомата.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 4 мая прошлого года. Следствие установило, что Владислав Борисенко снимал на камеру, как его знакомый Василий Гаврилишен забросал здание военкомата на ул. Мира коктейлями Молотова.

Изначально им предъявили обвинение по статьям о повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ), однако дело было переквалифицировано. Ранее в Генштабе РФ предупреждали, что нападения на военкоматы больше не будут расцениваться как хулиганство, а лишь как теракт.

Напомним, обвиняемые вину признали, но с переквалификацией статьи не согласились. Они заявили, что совершили поджог исключительно ради заработка. С предложением за деньги совершить нападение на военкомат Василию Гаврлишену якобы предложил некий Ростислав Мухин в telegram.

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